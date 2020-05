Firenze Rocks: cancellata l’edizione 2020 (info e rimborsi)

Con la nuova ordinanza, anche il Firenze Rocks viene definitivamente cancellato per la sua edizione 2020. A comunicarlo è la stessa pagina dell’evento. A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19, vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, l’edizione 2020 che avrebbe dovuto avere luogo dal 10 al 13 giugno alla Visarno Arena non avrà luogo.

L’organizzazione ha fatto sapere di star lavorando per poter annunciare quanto prima l’edizione del 2021, cercando di confermare anche per l’anno prossimo la stessa line up di quest’anno che vedeva artisti come Vasco Rossi, Green Day, Guns N’ Roses e Red Hot Chili Peppers.

Info biglietti e rimborsi per il Firenze Rocks Come già successo per altri eventi i biglietti dell’edizione 2020 saranno validi per l’edizione 2021. Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, avrà la facoltà di richiedere un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 18 Giugno 2020. Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, potete visitare le pagine: Ticketmaster Italia : https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus- Ticketone : https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/ Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?