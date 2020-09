Arriva direttamente dal profilo TikTok dei BTS la conferma di un nuovo brano in arrivo, per la precisione di un remix molto speciale. I Bangtan Boys stanno infatti per pubblicare la loro versione molto speciale di Savage Love di Jason Derulo!

Clicca qui per comprare Savage Love!





Il pezzo, in arrivo venerdì 2 ottobre su tutte le piattaforme streaming e negli online store, è il celeberrimo tormentone del producer JAWSH 685.

Ecco il video dell’annuncio del remix di Savage Love ad opera dei BTS!

Proprio grazie a TikTok, LAXED – SIREN BEAT (questo il titolo originale del pezzo) è diventato un successo virale a livello mondiale. Il brano originale dietro Savage Love ha in generato oltre 55 milioni di contenuti condivisi in poche settimaneraggiungendo il #1 su TikTok e il #1 della classifica italiana e globale di Shazam, Jawsh 685 e Jason Derulosi sono uniti creando un singolo pronto a travolgere l’estate 2020.

Chi è JAWSH 685? Ecco tutte le curiosità su di lui!

Jawsh 685 è uno studente delle superiori del sud di Auckland, Nuova Zelanda, che ha visto il suo pezzo, “Laxed (Siren Beat)”, diventare un successo planetario, creando un vero e proprio movimento globale con milioni di utenti su TikTok che celebrano il patrimonio culturale locale attraverso la “Culture Dance” condivisa attraverso i loro video. In poche settimane, il brano è stato utilizzato in oltre 55 milioni di TikTok video.

Tra i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno contribuito con dei loro video, artisti come Lizzo, celebrità come Jessica Albae le star di TikTok Addison Rae, Tony Lopez, Charli D’Amelio.

Grazie anche al loro coinvolgimento, la traccia è entrata nelle classifiche Shazam di tutto il mondo, raggiungendo le prime 25 posizioni in 30 paesi, compresa la posizione #2 della classifica Global Shazam. La canzone ha anche superato 17 milioni di stream su Spotify e oltre 8 milioni di visualizzazioni su Youtube. E adesso sta ai BTS regalare al pezzo nuovi record!