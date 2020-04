Dax Newman: chi è il tiktoker che lavora la ceramica

Dax Newman potrebbe potenzialmente essere il vostro nuovo teen idol di riferimento. Perché? Beh è molto semplice: è un ragazzo molto fascinoso con una dote fuori dal comune. Dax è infatti bravissimo a lavorare la ceramica!

Chi è Dax Newman, la nuova star di TikTok!

Dax ha 18 anni (è nato il 10 agosto 2001) e si è rapidamente trasformato in uno dei tiktoker più seguiti negli USA, raccogliendo oltre 3 milioni di follower in brevissimo tempo. In questo difficile periodo di quarantena il bel Dax intrattiene il suo pubblico con dei video, diciamo così, particolari.

Contrariamente ai suoi colleghi (per esempio, quelli della Hype House) Dax Newman non balla né fa lipsync di brani. Piuttosto, il giovane si siede alla sua postazione di lavoro e come un moderno Patrick Swayze in Ghost si mette a lavorare la ceramica.

Qui sotto trovate alcuni degli ultimi video di Dax Newman su TikTok!

Furbescamente, il californiano Dax ha deciso di sfruttare TikTok come piattaforma di lancio per il suo business. Il giovane ha infatti già messo in vendita online le sue creazioni, il miglior modo possibile per trarre il meglio dal suo talento.

In una recente intervista, a proposito della sua “carriera”, Dax ha raccontato:

Ogni tanto mi riconoscono per strada, tipo una o due persone, ma non mi hanno mai assalito! Immagino che la maggior parte delle persone, immagino anche le giovani ragazze, siano più che altro interessate alle mie creazioni.

Riguardo alla sua passione per la lavorazione della ceramica, Dax ha commentato: