Danna Paola: ecco il video ufficiale di Sola (testo e traduzione)

Danna Paola ha pubblicato il suo nuovo singolo Sola, il nuovo singolo dopo Contigo che aveva realizzato in casa con l’aiuto di tantissimi suoi amici latinoamericani.

Danna la ricorderete senza dubbio per il suo ruolo in Elite, dove interpreta Lucrecia. Ma l’attrice è anche una cantante molto apprezzata soprattutto in Messico, paese da cui proviene, e in Spagna. Nella canzone c’è anche una citazione al suo personaggio in Elite: l’avete riconosciuta la celebra frase?

Ecco il video di Sola di Danna Paola

Danna Paola - Sola

Testo

¿Para qué enamorarse?

Eso es cosa de ayer

Tú me lo enseñaste

Y hoy te toca perder

No me sobran horas para darte

Ni tengo razones pa’ esperarte

No me hables de amor

Ya no tengo ganas

Besos de ficción

Hoy no valen nada

Estoy mejor sola, ay

Nadie me controla, ay

Me va mejor sola, ay

Sola con mi sombra, mmm

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Sola, sin prisa me fui pa’ la calle

Sin rendirle cuentas a nadie (A nadie)

Trago en la mano, con soundtrack urbano

Y todos mirando mi baile

Pero aunque quieran y aunque me busquen

Ya yo no estoy pa’ romance, no

Porque, ¿pa’ qué complicarse?

No me hables de amor

Ya no tengo ganas

Besos de ficción

Hoy no valen nada

Estoy mejor sola, ay

Nadie me controla, ay

Me va mejor sola, ay

Sola con mi sombra, mmm

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Sola, sola

Sola, prefiero estar sola

Fueron tus labios mi vicio

Creí que era mi paraíso

Y aunque siento que me muero

No vuelvo a saltar directo al precipicio

Porque eso era inevitable

Rosas y fuego que arden

Baby I’m sorry for breaking your heart

But you killed me inside

No me hables de amor

Ya no tengo ganas

Besos de ficción

Hoy no valen nada

Sola, ay

Nadie me controla, ay

Me va mejor sola, ay

Sola con mi sombra, mmm

Estoy mejor sola

Sin promesas rotas

Yeah, I have feelings, bitch

Traduzione Danna Paola

Perché innamorarsi?

È una cosa di ieri

Tu mi hai mostrato

E oggi devi perdere

Non mi restano ore da darti

Non ho motivo di aspettarti

Non parlarmi d’amore

non mi sento così

Baci immaginari

Oggi non valgono nulla

Sto meglio da sola, ay

Nessuno mi controlla, ay

Faccio meglio da sola, ay

Sola con la mia ombra, mmm

Sola sola

Sola, preferirei essere sola

Sola sola

Sola, preferirei essere sola

Sola, senza fretta, sono andato in strada

Senza essere responsabile verso nessuno (verso chiunque)

Bere in mano, con colonna sonora urbana

E tutti guardano la mia danza

Ma anche se vogliono e anche se mi cercano

Non sono più per il romanticismo, no

Perché perché preoccuparsi?

Non parlarmi d’amore

non mi sento così

Baci immaginari

Oggi non valgono nulla

Sto meglio da sola, ay

Nessuno mi controlla, ay

Faccio meglio da sola, ay

Solo con la mia ombra, mmm

Sola sola

Sola, preferirei essere sola

Sola sola

Sola, preferirei essere sola

Le tue labbra erano il mio vizio

Ho pensato che fosse il mio paradiso

E anche se mi sento morire

Non salto di nuovo direttamente dalla scogliera

Perché quello era inevitabile

Rose ardenti e fuoco

Piccola, mi dispiace di averti spezzato il cuore

Ma mi hai ucciso dentro

Non parlarmi d’amore

non mi sento così

Baci immaginari

Oggi non valgono nulla

Sola, ay

Nessuno mi controlla, ay

Faccio meglio da sola, ay

Sola con la mia ombra, mmm

Sto meglio da sola

Nessuna promessa non mantenuta

Sì, ho dei sentimenti, bitch

Cosa ne pensate del nuovo brano di Danna Paola, Sola?