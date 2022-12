Maneskin: Gossip è il nuovo singolo (data d’uscita e significato)

I Maneskin stanno per tornare con un nuovo singolo. Dopo la trascinante ballad The Loneliest, la band romana pubblicherà il brano intitolato Gossip.

La canzone, un featuring con il chitarrista Tom Morello, verrà rilasciata su tutte le piattaforme digitali il prossimo 23 gennaio e introdurrà il nuovo progetto discografico del gruppo.

Le dichiarazioni dei Maneskin sulla canzone

L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!” – Damiano

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!” – Ethan

“Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!” – Thomas

“La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo, su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più alla classica irriverenza uptempo dei Måneskin” – Victoria

Rush è il nuovo album: la cover e la tracklist

Il nuovo progetto è composto da 16 tracce e uscirà un po’ prima di Gossip: il 20 gennaio 2023 per l’esattezza.

L’album contiene canzoni già rilasciate in precedenza dai Maneskin: Supermodel, Mammamia, Gasoline e la più recente The Loneliest.

Own My Mind Gossip Feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

Potrebbe interessarti anche:

Video, testo e traduzione di The Loneliest

Le due date 2023 negli stadi italiani