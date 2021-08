Damiano David lascia i Maneskin? Per ora si tratterebbe di una fake news

Uno dei punti di forza dei Maneskin è senza dubbio l’evidente solidità del gruppo. La band romana ormai salita sull’olimpo musicale internazionale, in effetti, non ha mai dato alcun segnale di insofferenza tra i suoi membri.

Nelle ultime ore, tuttavia, sul web si è diffusa la notizia che Damiano potrebbe lasciare, e anche presto, il gruppo. Ma dove viene questa notizia che senza troppi giri di parole è ovviamente falsa?

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha riferito di essere stato contattato da una persona, di cui non conosciamo il nome, che lo ha informato di questa possibilità.

“C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo.Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro. Non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo”.

Se Damiano lasciasse i Maneskin di sicuro sarebbe uno shock per i fan di tutto il mondo. Almeno per adesso, però, come ha sottolineato l’esperto di gossip si tratta di una soffiata priva di fondamento.

Dopo aver messo a segno una collaborazione con Iggy Pop, il gruppo ha infatti in programma tantissimi impegni per il prossimo anno e si concluderanno con un concerto al Circo Massimo. La separazione dal frontman dagli altri ragazzi è anche per questo motivo estremamente improbabile.

Damiano David è inoltre il leader che ogni formazione dovrebbe avere, non è un frontman che brilla oscurando gli altri. Far parte di questo amatissimo gruppo, al momento, equivale alla sua piena realizzazione come musicista.

In aggiunta, lui, Ethan, Thomas e Victoria hanno tutti lo stesso risalto nella band e il rispettivo ruolo nonché le loro differenze rendono il gruppo unico e vincente. Senza dubbio faranno in modo di restare uniti per molto tempo ancora.