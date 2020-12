Liam Payne e Dixie d’Amelio: ecco il video ufficiale di Naughty List!

Liam Payne e Dixie d’Amelio, come ampiamente anticipato via social, hanno pubblicato quest’oggi, 9 dicembre, il video ufficiale della loro prima collaborazione! Esce su Youtube la divertente e spensierata clip che accompagna il nuovo singolo natalizio del cantante dei One Direction.

Come saprete, Liam Payne è ormai lanciatissimo nel mondo di TikTok. La piattaforma è diventata un vero e proprio punto di riferimento per l’artista britannico, che la utilizza da mesi come importante spazio promozionale.

Ecco perché Liam ha deciso di coinvolgere in questo nuovo progetto anche Dixie d’Amelio, che come saprete è una delle tiktoker più seguite e amate al mondo. Dixie è infatti la sorella di Charli d’Amelio, la tiktoker con il maggior numero di follower al mondo (oltre 100 milioni!).

Dixie, come già vi avevamo raccontato su Ginger Generation, è ormai lanciatissima nel mondo della musica. La star di TikTok ha pubblicato nelle scorse settimane il singolo Be Happy e, più di recente, la canzone One Whole Day in collaborazione con il rapper Wiz Khalifa.

Qui sotto trovate il video ufficiale di Naughty List di Liam Payne e Dixie d’Amelio!

Liam Payne, Dixie D’Amelio - Naughty List

Watch this video on YouTube

Liam Payne, lo ricorderete, non è certo nuovo alle canzoni di Natale!

Lo scorso anno infatti l’artista dei One Direction aveva pubblicato la romantica ballad All I Want for Christmas is you. Il pezzo era uno dei singoli contenuti in LP1, il primo singolo della carriera discografica solista di Liam.

Qui sotto potete ascoltare e acquistare All I Want for Christmas is you di Liam Payne!