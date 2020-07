Nella giornata di oggi, 19 luglio, decine di utenti su Twitter sono impazziti per una nuova promozione speciale disponibile su AliExpress. Il buono da 20 euro è disponibile cliccando su questo link, ma dovrete essere molto rapidi e fortunati per poterne usufruire. Inoltre, per raggiungere i 20 euro di buono sarà necessario che i vostri amici e follower condividano il link a loro volta. Insomma, non è esattamente una passeggiata!

Su Aliexpress, in ogni caso, oltre ad un’enormità di prodotti (il principio è molto simile ad Amazon) sono disponibili tante, tantissime altre offerte!

Omaggi nuovo utente Aliexpress

Alcuni degli sconti più interessanti ed esclusivi su AliExpress sono rivolti ai nuovi utenti. Il sito infatti vi concede non solo uno speciale coupon sconto se siete al vostro primo acquisto, ma anche tantissimi sconti.

Gli sconti in questione, disponibili su prodotti per la casa, prodotti di tecnologia, abbigliamento eccetera vanno dal 30% fino al 50%! Cliccando sul banner che trovate qui sotto in particolare accederete alla pagina degli sconti attualmente disponibili su Aliexpress!

Come effettuare un acquisto sul sito

Come qualunque altro sito di shopping online, Aliexpress vi permette di effettuare acquisti previa registrazione gratuita. Una volta creato il vostro account e inseriti i vostri dati avrete la possibilità di effettuare tutti gli acquisti che vorrette comodamente da casa. Potrete scegliere l’indirizzo di spedizione in Italia che preferite, sia esso il vostro domicilio o il vostro posto di lavoro, per esempio.

Su AliExpress è possibile pagare tramite tutte le principali carte di credito del circuito (come Visa e Mastercard), utilizzando un conto WebMoney, via PayPal e tramite il servizio Wester Union (un servizio online per inviare e ricevere denaro).

Verificate prima di tutto, in alto a destra, che l’invio del prodotto che avete scelto sia possibile per l’Italia!

Come effettuare un eventuale reso del prodotto acquistato

Reso gratuito:

I venditori che offrono il servizio “Reso gratuito” presenteranno la relativa icona nella pagina prodotto. Con il servizio “Reso gratuito” avrete 15 giorni (dalla data di consegna puntuale) per decidere se tenere o restituire l’articolo quale che sia il motivo, purché non utilizzato, non lavato e nelle sue condizioni originali, completo di imballaggio originale, etichette, ecc.

Pee ottenere il rimborso:

Una volta scelti gli articoli da restituire (vi servirann il codice di reso o l’etichetta di reso) recatevi al punto di assistenza dell’azienda logistica designata per completare il reso e attendete che il magazzino locale riceva il pacco restituito.

Ricordatevi di selezionare “Restituisci merce” durante l’apertura del reclamo. Il rimborso sarà effettuato una volta che Aliexpress avrà confermato il ricevimento del pacco restituito e che esso soddisfa le condizioni per il rimborso. Gli articoli saranno trattati in un magazzino locale, invece di essere rispediti al paese di origine del venditore (in Cina, ad esempio).