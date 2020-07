Cursed – cast: Conosciamo meglio Daniel Sharman, il Monaco Piangente

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie fantasy e molto dark Cursed (leggi la recensione del primo episodio). La protagonista è Nimue (Katherine Langford) e tra gli altri personaggi c’è il Monaco Piangente, interpretato da Daniel Sharman. Conosciamo meglio questo attore!

Daniel Andrew Sharman nasce a Londra il 25 aprile 1986. Ha iniziato a recitare da bambino e precisamente all’età di nove anni dopo un provino per la Royal Shakespeare Company che lo ha selezionato tra centinaia di altri bambini Sharman. Con questa compagnia ha preso parte a due commedie: The Park nel 1995 (all’età di 9 anni) e Macbeth nel 1996 (all’età di 10 anni). Ha anche recitato ne Il caso Winslow, nel 2002 quando aveva 16 anni. In ambito televisivo è celebre soprattutto per Teen Wolf, The Walking dead, The Originals e soprattutto di recente per il ruolo di Lorenzo ne I medici.

L’attore di Cursed ha una forte passione che lo ha portato a sostenere la campagna di Bernie Sanders alle elezioni presidenziali del 2016, invitando principalmente i cittadini americani ad andare a votare. Sharman ha prestato la voce per la versione audio del terzo volume della serie Shadowhunters – Le origini, della scrittrice statunitense Cassandra Clare. Riguardo la vita privata sappiamo poco e una delle ultime relazioni ufficiali e importanti è stata con Crystal Reed , una storia finita nel 2013. Ha poi frequentato dal 2015 una modella. Ad oggi però Daniel Sharman sembra essere single e dedito al lavoro. Tra le sue passione c’è il calcio ed è un tifoso dell’Arsenal, ama anche gli sport invernali. Nel tempo libero viaggia molto e gira per musei.

Ecco qualche scatto dai social dell’attore di Cursed: