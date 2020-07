Su Ginger Generation ve ne avevamo parlato qui. È disponibile da oggi, venerdì 17 luglio, su tutte le piattaforme digitali, Lontano da te, il nuovo singolo di Maryna!

Seguitissima sul web con oltre 5 milioni di follower totali, Maryna è un’artista a 360°: cantante, attrice e ballerina, scrive e compone le proprie canzoni in maniera indipendente e già col precedente singolo, Cumbia Love, ha raggiunto oltre 300 mila stream e quasi 2 milioni di views su YouTube, entrando in Top trend su Youtube, Top challenge 2019 su Tiktok e in Top 50 Viral – Italia su Spotify.

Cantato in italiano e spagnolo, “ Lontano da te” è un brano irresistibile, scritto da Maryna e Adel Al Kassem e composto dalla stessa Maryna, che rappresenta un perfetto punto di incontro tra la melodia italiana e i sound tipici legati al mondo latino e reggaeton. L’unione tra queste sonorità travolgenti rende la cantautrice un’artista unica all’interno del panorama musicale.

Ecco come l’artista ha raccontato il significato del pezzo:

Lontano da te racconta la voglia di rincontrarsi e di viversi, rompendo le distanze e le barriere del tempo e dello spazio. Note calde come l’estate accompagnano un brano tutto da ballare e da cantare».

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Lontano da te!

Testo Lontano da te

El día que te vi

Yo en seguida comprendí

Todo lo que sentía por ti

(Il giorno in cui ti ho visto

ho capito subito

tutto quello che sentivo per te)

Sto atterrando adesso ma riparto

Da Mykonos a Cuba ti ho cercato

Sperando di trovarti

Da parte in qualche party

Ora dimmi cosa senti quando mi vedi

Tu sai già cosa voglio perché me lo chiedi

Saliamo sul primo aereo

Prendiamoci questo cielo

Vuelve

Yo te quiero ahora

El deseo me devora

y no te puedo perder

Porque

(Torna, io ti amo adesso, il desiderio mi divora

e non ti posso perdere)

Lontano da te

È un’estate che mi perdo

Ma non fa abbastanza caldo

Se non sei con me

Lontano da te

Io mi sento prigioniera

Al di là della frontiera

Aspetto solo te

L0ntano da te ie ie ie

Te ie ie ie



Sognavo di vederti

Tra la folla di chi aspetta

Con il mio nome sul cartello

E le ghirlande a festa

E invece mi gira la testa

E forse mi sono persa

Ma non vorrei mai perdere noi

Io e te sotto al sole

Manchi un po’ di più

Pensavo fosse amore

Ma era un déjà-vu

Rimango a sognare

Io vorrei ballare

Ma non sento il ritmo

Se non ci sei tu

Vuelve

Yo te quiero ahora

El deseo me devora

y no te puedo perder

(Torna, io ti amo adesso, il desiderio mi divora

e non ti posso perdere)

Lontano da te

È un’estate che mi perdo

Ma non fa abbastanza caldo

Se non sei con me

Lontano da te

Io mi sento prigioniera

Al di là della frontiera

Aspetto solo te

L0ntano da te ie ie ie

(L0ntano da) te ie ie ie

Oh oh oh

te lo pido por favor

esta vez todo va a cambiar

necesito un beso más

Se mi cerchi sono qui

Con i sogni in orbita

Un tramonto in macchina

Non posso stare più

Lontano da te

È un’estate che mi perdo

Ma non fa abbastanza caldo

Se non sei con me

Lontano da te

Io mi sento prigioniera

Al di là della frontiera

Aspetto solo te

Lontano da te ie ie ie

(L0ntano da) te ie ie ie