La Compagnia Del Cigno: al via le riprese della seconda stagione

Sono iniziate a Roma le riprese della seconda stagione della serie Rai La Compagnia del Cigno. La prima stagione della serie ha raccontato la nascita dell’amicizia tra i sette ragazzi e il loro rapporto speciale con un maestro di musica e di vita, mettendo al centro il tema del talento e della disciplina necessaria a svilupparlo.

Clicca qui e acquista i DVD de La compagnia del cigno!





La stagione è stata trasmessa su Rai1 nel 2019, raggiungendo picchi di share superiori al 30% e un ascolto medio superiore ai 5.5 milioni.

Trama e ambientazione del secondo capitolo della serie

Nelle nuove puntate, invece, ritroveremo i sette giovani musicisti protagonisti, sempre guidati dall’inflessibile maestro Luca Marioni, alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio, dove la competitività si fa più serrata.

Ad accelerare i conflitti l’arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi. Si tratta di un vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, ora direttore d’orchestra di fama mondiale. L’arrivo di Kayà al Conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto. E a pagarne le conseguenze potrebbero essere sia Marioni e sua moglie Irene, sia i ragazzi, spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi a loro insaputa un’antica vendetta.

Le riprese della seconda stagione de La Compagnia Del Cigno sono iniziate a Roma e proseguiranno a Milano. Proseguono, inoltre, alcune importanti collaborazioni: con il Conservatorio Giuseppe Verdi – che, insieme alla città di Milano, è l’arena in cui si sviluppa il racconto – e con l’associazione Orchestra Giovanile di Roma che interpreterà l’orchestra della serie.

Il cast protagonista de La Compagnia del Cigno 2

Nel cast ritroviamo i sette giovani protagonisti: Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi. I ragazzi sono guidati da Alessio Boni nel ruolo del direttore d’orchestra Luca Marioni e da Anna Valle nel ruolo di sua moglie Irene.

Il ruolo dell’antagonista Teoman Kayà è affidato a Mehmet Günsür. Nato a Istanbul e naturalizzato italiano, ha debuttato al cinema con Il bagno Turco di Ferzan Ozpetek. Ed è attualmente protagonista assoluto della serie internazionale The Gift.