Dopo il successo dell’ultimo singolo Sono un bravo ragazzo (un po’ fuori di testa) che ha scalato le classifiche radiofoniche ed è entrato nella Top50 di Spotify, venerdì 5 giugno uscirà Montagne Russe, il primo EP di Random!

Ecco la copertina di Montagne Russe di Random!

Montagne Russe (disponibile il pre-save a questo link) raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Con la sua musica l’artista invita il proprio pubblico a non abbandonare i propri sogni, a rincorrere i propri obiettivi e a essere sempre se stessi perché essere originali è ciò che ci rende unici.

Random è uno dei protagonisti di Amici Speciali– con Tim insieme per l’Italia”, una versione speciale del programma di Maria De Filippi ripensata in chiave solidale per l’emergenza coronavirus. Stasera, nel corso della terza puntata, l’artista riproporrà il suo ultimo singolo Sono un bravo ragazzo (un po’ fuori di testa).

Attivate subito l’offerta Flixdeals di Flixbus!

Ad oggi l’artista conta circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 25 milioni di visualizzazioni su Youtube! L’ultimo singolo ha raggiunto, sulle piattaforme streaming, oltre un milione di stream in meno di una settimana, è attualmente nella Top50 di Shazam, al numero 27 della TOP 50 – Italia di Spotify (in continua salita) e in cima alle classifiche radiofoniche.

Non perdetevi la nostra video intervista all’artista!

Ben prima dell’inizio di Amici Speciali la redazione di Ginger Generation aveva avuto l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con Random. Nel corso della nostra intervista, che potete recuperare qui sotto, il rapper ci aveva parlato dei suoi primi due fortunati singoli, Chiasso e Rossetto. Ma non solo!

Nell’intervista trovate infatti anche qualche curiosità che (forse) ancora non sapete su di lui!