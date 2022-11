Alex: audio, testo e significato di Siamo speciale

Siamo speciale è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

Dal brano emerge la voglia di rendere unica la quotidianità, di vivere una vita in cui “sia divertente ogni giornata normale, voglio che si importante ogni particolare” nonostante il caos della realtà che ci circonda.

Testo Siamo speciale di Alex

Dimmi che il mondo è un bel posto

e l’unico senso è qui e adesso

dimmi che è bello il rumore

di due che si mischiano e fanno l’amore

dimmi che andrà tutto bene

che non ti è servito un bicchiere

e il mare l’estate, la sabbia, i tramonti

sono rimedi al dolore

dimmi cos’è la fortuna

e che ci sorride puttana

che il tuo passato è una piuma

che vola via lontana

e noi che ascoltiamo

la nostra canzone che suona

voglio che sia divertente ogni giornata normale

voglio che sia importante ogni particolare

e non mi hanno cambiata quelli che mi hanno fatto male

io non mi sono abituato a questo caos generale

io e te speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

dimmi che il tempo è un regalo

una clessidra che scorre al contrario

dimmi che è sempre settembre

ed è ancora fresco il rumore delle onde

dimmi che è tutto perfetto

e che l’hai cercato ma non c’è un difetto

tu l’hai cercato ma non c’è un difetto

dimmi cos’è la fortuna

e che ci sorride puttana

che il tuo passato è una piuma

che vola via lontana

e noi che ascoltiamo

la nostra canzone che suona

voglio che sia divertente ogni giornata normale

voglio che sia importante ogni particolare

e non mi hanno cambiato quelli che mi hanno fatto male

io non mi sono abituato a questo caos generale

io e te speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

e se vuoi conforto

se gira storto

saprò essere il tuo aeroporto

saprò essere il tuo passaporto

voglio che sia divertente ogni giornata normale

voglio che sia importante ogni particolare

e non mi hanno cambiato quelli che mi hanno fatto male

io non mi sono abituato a questo caos generale

io e te speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

siamo speciale

