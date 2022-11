Alex: audio, testo e significato di Quanto pesa la città

Quanto pesa la città è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

Si tratta di brano la cui scrittura è iniziata durante Amici, un sentimento è paragonato a quella connessione che avviene dentro di noi tra la nostra emotività e la realtà.

Testo Quanto pesa la città di Alex

La notte scenderà di nuovo

le onde si diradano mi sfiorano la pelle, non le controllo più

mi siedo dentro al mio corpo

ascolto questa umanità

dimmi pure se mi sbaglio

ma fa paura la realtà

del cadere senza far rumore

quanto pesa la città

avesse un anima

sarebbe una lacrima

chiusa negli occhi suoi

e quanto pesa il tuo dolore

quando non sai più come

sparire nel suo nome

fuori è notte chissà se ci sei

tra lo spazio che separa le stelle, le stelle

il giorno salirà di nuovo

ma non si accorgerà di te

piccolo respiro contro

un tempo indecifrabile

sotto luci di vetro che cadono ancora dal tetto del cielo

sopra strade di gente che vuole distinguere il falso dal vero

ci sei

quanto pesa la città

avesse un’anima

sarebbe una lacrima

chiusa negli occhi suoi

e quanto pesa il tuo dolore

quando non sai più come

sparire nel suo nome

fuori è notte chissà se ci sei

tra lo spazio che separa le stelle, le stelle

e quanto pesa la città

avesse un anima

sarebbe la tua lacrima

la tua lacrima,

una lacrima

