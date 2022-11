Alex: audio, testo e significato di Noi

Noi è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

L’album si chiude con Noi una delle canzoni più significative per Alex “perché parlo delle persone che mi ascoltano e che mi sono sempre state accanto. Parlo di loro e di noi perché anche io sono parte di loro”.

Testo Noi di Alex

Noi siamo chi perde in silenzio

ma accendiamo le luci del mondo

tra chi piange in un amore nascosto

e chi giura di averlo visto

ma arriverà un giorno non so quando

un giorno qua ci riuniremo

assieme tra i problemi

saremo solo forza pronta a stare in piedi

nuoteremo dentro a questo cielo

pieno di diamanti

e nessuno capirà mai come

ma saremo gli angeli e cadremo sopra questi mari

che poi saranno caldi

pronti ad abbracciarti

pronti ad abbracciarci

noi che ci sembra sempre tutto già scritto

se non riesci ad impararne il senso

tra chi sul confine quasi ci affonda

se soltanto ci sei tu di mezzo

ma arriverà un giorno non so quando

un giorno qua ci riuniremo

assieme tra i problemi

saremo solo forza pronta a stare in piedi

nuoteremo dentro a questo cielo

pieno di diamanti

e nessuno capirà mai come

ma saremo gli angeli

e cadremo sopra questi mari

che poi saranno caldi pronti ad abbracciarti

pronti ad abbracciarci

ma nuoteremo dentro a questo cielo

pieno di diamanti

e nessuno capirà mai come

ma saremo gli angeli

e cadremo sopra questi mari

che poi saranno caldi pronti ad abbracciarti

pronti ad abbracciarci

