Alex: audio, testo e significato di Dire fare curare

Dire fare curare è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

La canzone composta da molti attimi. “Nella vita” racconta ALEX “mi è capitato spesso di vivere momenti totalmente silenziosi, ma di poterne immaginare le emozioni da comunicare musicalmente. È quella musica che c’è anche quando non c’è”.

Testo Dire fare curare di Alex

Ho letto il mondo può essere infinito

se respiriamo lo stesso respiro

e c’è qualcuno che sorregge il cielo

e vola con la forza del pensiero

se più ti guardo più mi sembra vero

tenere bene le mani sopra gli occhi e fare duemila giri su sé stessi

con la luce spenta

con la luce spenta

se tieni bene le mani sopra gli occhi giuro che sarò forte, sarò pronto

per tenerti stretta per tenerti stretta

seguire un aeroplano con un dito

per poi chiedere dove sia finito

passa una banda sotto il mio balcone

ci puoi venire se la vuoi vedere

speriamo solo che

se piove mi bagno io più di te

tenere bene le mani sopra gli occhi

e fare duemila giri su sé stessi

con la luce spenta

con la luce spenta

se tieni bene le mani sopra gli occhi

giuro che sarò forte, sarò pronto

per tenerti stretta

per tenerti stretta

insegnami a giocare

a dire, fare, curare

dimmi che errori evitare

ma se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

speriamo solo che

se piove mi bagno io più di te

dire, fare, curare

dire, fare, curare

dire, fare, curare

tenere bene le mani sopra gli occhi

e fare duemila giri su sé stessi

con la luce spenta

con la luce spenta

se tieni bene le mani sopra gli occhi

giuro che sarò forte, sarò pronto

per tenerti stretta

per tenerti stretta

se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

ma se il cielo ci promette male

speriamo solo che

se piove mi bagno io più di te

