Alex: audio, testo e significato di Non ho paura

Non ho paura è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

“La scrittura di Non ho paura è iniziata circa un anno e mezzo fa” spiega Alex “e parla del prima, mentre mi guardavo allo specchio, e del dopo aver realizzato che dalle sofferenze può nascere qualcosa e che anche questo ci può servire”.

Puoi ascoltare qui la canzone

Testo Non ho paura di Alex

Sai ti stavo guardando

è difficile trovare i tuoi due occhi in mezzo a questo pianto

eppure quando ti guardo

capisco che viviamo dalla stessa parte dello specchio

perché i tuoi passi coincidono coi miei

come due fiori, non ci raccoglieranno mai

mai,

mai, l’avresti detto mai

da tutte queste lacrime potrebbe nascere qualcosa

mai, l’avresti detto mai

sopra c’è scritto “fragile”

ma io non ho paura

ripeti con me

io non ho paura

sai ci stavo pensando

a volte è meglio non pensare

ma fidarsi dell’istinto

perché nessuno ti conosce come te

che hai dentro il mare

tienilo stretto e non lo perdere

mai,

mai, l’avresti detto mai

da tutte queste lacrime potrebbe nascere qualcosa

mai, l’avresti detto mai

sopra c’è scritto “fragile” ma io non ho paura

ripeti con me

io non ho paura

di bruciare la fiamma per un’emozione

di partire domani senza direzione

di trovarsi riflessi nelle altre persone

non aver paura mai

mai, l’avresti detto mai

da tutte queste lacrime

potrebbe nascere qualcosa

mai, l’avresti detto mai

sopra c’è scritto “fragile”

ma io non ho paura

ripeti con me

io non ho paura

Cosa ne pensate di Non ho paura di Alex?