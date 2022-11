Alex: audio, testo e significato di Titolo di un libro

Titolo di un libro è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

Si tratta di una canzone più diretta in cui un’emozione vissuta in passato con qualcuno viene ritrovata in luoghi, persone o anche in una luce particolare, facendo scaturire qualcosa di più grande di quello che si sta effettivamente vivendo in quel preciso momento.

Puoi ascoltare qui la canzone

Testo Titolo di un libro di Alex

Hai presente,

quando vorresti piangere poi ridi e fai finta di niente

hai presente,

stretti in un abbraccio che c’ha fatto un po’ da salvagente

perché tutto fuori è un gran casino

dovrei cambiare casa, che qui tutto mi pesa

siamo dentro a tutto quello che non dico

dove non ci sei

ti vedo dentro le piccole cose,

dove non esistono parole,

nel mio precario senso d’equilibrio,

nelle persone, il titolo di un libro,

se cerchi dentro il tuo lato migliore,

in altri occhi dentro una stazione,

il nostro nome è il titolo di un libro,

il titolo di un libro

che nessuno ha ancora scritto

hai presente

quanto sono belli i silenzi ad un concerto tra la gente

hai presente

la città sembrava grande invece è piccola che non si vede

così piccola per tutti quanti

tra gli amori vuoti, il giallo dei semafori,

nelle vetrine in cui tu ti specchiavi,

senza riflesso mentre ti allontani

ti vedo dentro le piccole cose,

dove non esistono parole,

nel mio precario senso d’equilibrio,

nelle persone, il titolo di un libro,

se cerchi dentro il tuo lato migliore,

in altri occhi dentro una stazione,

il nostro nome è il titolo di un libro,

il titolo di un libro

e a chi ti chiede “come stai?” rispondi bene anche se poi stai male

e non sai scappare

dal colore della notte

che ti tiene ancora sveglia

ferma nel disordine

Di pensieri accanto a te

Ti vedo dentro le piccole cose,

Dove non esistono parole,

il nel mio precario senso d’equilibrio,

nelle persone, il titolo di un libro,

Se cerchi dentro il tuo lato migliore,

in altri occhi dentro una stazione,

il nostro nome è il titolo di un libro,

il titolo di un libro

che nessuno ha ancora scritto

che nessuno ha ancora scritto

Cosa ne pensate di Titolo di un libro di Alex?