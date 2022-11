Alex: audio, testo e significato di Linea della vita

Linea della vita è una delle tracce del nuovo album di Alex, intitolato Ciò che abbiamo dentro, in uscita oggi 4 novembre.

“Il brano nasce da una collaborazione con La Cava e racconta tutte quelle sensazioni ed emozioni che si possono provare verso una persona che non si conosce ma che incrocia la nostra vita per pochi secondi vedendola per caso. Sono secondi nei quali si riesce ad immaginare un futuro e un ipotetico amore o anche semplicemente la voce dell’altra persona”.

Testo Linea della vita di Alex

Sai ti stavo guardando

Ci guardiamo di riflesso

da un vetro sporco della metro e poi

ci incrociamo con lo sguardo per spostarlo un secondo dopo

tra qualche anno compreremo anche una bella casa

va bene piccola ma basta che ci stiamo insieme

mi chiederai che cosa voglio da mangiare a cena

e intanto arriva la fermata successiva

e stop

se viaggiamo troppo con la testa

il vagone lentamente accelera

adesso non esiste niente tranne le

luci della galleria ti illuminano il viso se poi si spengono sai che peccato

non vederti più

non immaginarsi

tra 40 anni con le rughe sopra il viso

e vorrei

un vagone per noi due al lume di candela

ma scendi alla fermata

successiva

non siamo sulla stessa linea della vita

se ci penso mi fa strano

chissà se un giorno ci ritroveremo ancora nella direzione giusta

senza perdersi mai in quella opposta

e stop

io lo so che sto sognando troppo ma sognare tanto non ha un costo

e spero di trovarti qui con le

luci della galleria ti illuminano il viso

se poi si spengono sai che peccato non vederti più

non immaginarsi

tra 40 anni con le rughe sopra il viso

e vorrei

un vagone per noi due al lume di candela

ma scendi alla fermata

successiva

non siamo sulla stessa linea della vita

e chissà poi qual era il tuo nome

e non l’ho mai sentita la tua voce e mi dispiace

luci della galleria ti illuminano il viso se poi si spengono sai che peccato

non vederti più

non immaginarsi

tra 40 anni con le righe sopra il viso

e vorrei

un vagone per noi due al lume di candela

ma scendi alla fermata

successiva

non siamo sulla stessa linea della vita



