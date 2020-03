Coronavirus e scuole: cosa succede tra il 1° e il 7 marzo?

L’epidemia di Coronavirus (o Covid 19) non è ancora cessata, ma l’invito delle cariche più alte dello Stato di calmare i toni ha avuto effetti diversi sulle regioni.

In Trentino Alto Adige che riapre le scuole dal 1° marzo. Così come riapriranno i battenti le scuole di Palermo e Napoli che avevano chiuso a causa dell’emergenza negli scorsi giorni.

Verso metà di settimana prossima dovrebbero riaprire le scuole in Piemonte e Liguria. Tutto dipende dall’evoluzione dei contagi del Coronavirus. La Regione Piemonte ha dichiarato che riaprirà le scuole il mercoledì 4 marzo. Per le Marche rimane valida l’ultima decisione del governatore Ceriscioli, quindi tutti a scuola nelle Marche sempre mercoledì 4 marzo.

Anche il Friuli Venezia Giulia non si è ancora espresso sulla riapertura delle scuole. Settimana prossima potrebbero riaprire le scuole, visto che non ci sono stati casi di Coronavirus nella regione.

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno confermato che non saranno aperte settimana prossima. Nemmeno l’accorato appello del Sindaco di Milano Beppe al ritorno alla normalità ha potuto far tornare gli studenti a scuola. Venerdì il governatore Zaia (Veneto) aveva detto che le scuole avrebbero aperto i battenti, ma dopo la decisione della Lombardia anche il Veneto imita la regione vicina. Quindi niente scuola per tutti gli studenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dal 1° al 7 marzo.

Per quanto riguarda le università in Lombardia rimangono sospese le lezioni fino al 7 marzo. Sul sito MIUR il Ministro Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, conferma che le lezioni potranno riprendere tramite web per le università. Anche in Emilia Romagna sono sospese le lezioni universitarie e l’università di Torino ha chiuso i battenti fino al 7 marzo.

Il Ministro Azzolina ricorda che a causa della sospensione delle lezioni per il Coronavirus gli studenti non perderanno l’anno. L’evento eccezionale dell’epidemia di Coronavirus scusa l’assenza dai banchi di scuola.

Rimane sempre importante seguire i canali ufficiali del MIUR, della propria regione o della propria scuola per sapere se il proprio istituto sarà aperto da lunedì 2 marzo.

E tu cosa ne pensi della chiusura delle scuole per il Coronavirus?