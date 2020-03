Brutte notizie per i fan italiani di Maluma. A quanto pare, infatti, il tanto atteso concerto che l’artista colombiano avrebbe dovuto tenere il 7 marzo al Forum di Assago è stato cancellato.

Ad oggi non c’è una comunicazione ufficiale e definitiva da parte degli organizzatori, la D’alessandro e Galli. Eppure tutto sembra indicare ad una possibile cancellazione del concerto. Rimaniamo ovviamente in attesa per tutti gli aggiornamenti del caso.

Nelle scorse ore, infatti, è stato emanato un comunicato della Regione Lombardia che riporta quanto segue:

Si annuncia la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose

A rincarare la dose, nelle scorse ore, la stessa pagina ufficiale del Forum di Assago. Proprio la settimana scorsa, la venue aveva anticipatk con questi termini lo spostamento della data sold out dei Pinguini Tattici Nucleari.

AVVISO ALLA CLIENTELA DEL MEDIOLANUM FORUM: vi comunichiamo che, a seguito del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, la sospensione di tutte le attività si estende fino all’8 marzo compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. Spiacenti per il disagio. La Direzione

Vi informiamo che per tutte le informazioni relative al rimborso dei biglietti potrete fare riferimento al sito ufficiale di Ticketone a questo link.

Per “Maluma World Tour” il cantante colombiano ha ideato uno spettacolo incentrato sui più grandi successi di Maluma e sulle canzoni dell’ultimo album “11:11” pubblicato lo scorso maggio.

Questa la tracklist di “11:11” di Maluma



1. 11 PM

2. HP

3. No Se Me Quita (feat. Ricky Martin)

4. No Puedo Olvidarte (feat. Nicky Jam)

5. Me Enamoré de Ti

6. Extranandote (feat. Zion & Lennox)

7. Shhh (Calla’)

8. Dinero TIene Cualquiera

9. Soltera (feat. Madonna)

10. Te Quiero

11. Instinto Natural (feat. Sech)

12. Tu Vecina (feat. Ty Dolla Sign)

13. La Flaca (feat. Chencho)

14. Puesto Pa’ Ti (feat. Farina)

15. Déjale Saber