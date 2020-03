Demi Lovato: ecco i riferimenti ai Jonas Brothers nel video di I Love Me

Demi Lovato sembra volersi lasciare il passato alle spalle con il video di I Love Me. Il suo nuovo singolo, molto catchy e con un bel significato, è stato accompagnato da un video musicale dove la cantante ripercorre alcuni momenti della sua vita. Tra questi c’è anche il suo passato e la sua amicizia con i Jonas Brothers, che è stata sempre al centro di numerose chiacchiere e polemiche.

I riferimenti ai Jonas Brothers nel video di Demi Lovato

Uno dei riferimenti più evidenti lo avevamo visto già nel trailer del video e risaliva ai tempi di Camp Rock. Vediamo lei in compagnia dei tre fratelli sul palco. Un modo per salutare il suo passato e quello che era e che è stato.

Ma un’altra cosa ci è balzata all’occhio più di tutte, ed è un riferimento ai Jonas Brothers ormai adulti, in particolare i tre ragazzi che si vedono solo di spalle e che sembrano interpretare proprio i JB sono vestiti esattamente come alla serata dei Grammy Awards dove si erano esibiti sia loro che la cantante. Nel frame del video Demi passa in mezzo a loro e li guarda di spalle sorridendo: anche qui la cantante saluta il suo passato. Il suo sorriso è un po’ beffardo, forse non proprio del tutto felice di come siano andate le cose.

Come era finita l’amicizia tra i Jonas e Demi

Da un lato c’è chi dava la colpa alla nuova relazione di Nick Jonas con Priyanka Chopra che aveva reso Demi gelosa, in quanto ha sempre avuto una cotta per il cantante (e sembra che tra i due ci possa essere stato qualcosa); dall’altro i suoi recenti problemi con la droga avrebbero convinto la band di fratelli ad abbandonare Demi, così come il suo manager Phil McIntyre.

