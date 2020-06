JuanFran: video intervista al cantante di Como llora, la hit virale di TikTok!

Della sua canzone Como llora ne hanno parlato tiktoker del calibro di Valerio Mazzei, Elisa Maino, Cecilia Cantarano e Zoe Massenti. Tutti la cantano e tutti la ballano. Tutti la amano! Stiamo parlando di Juanfran, la nuova star della musica latina fra i più interessanti “artist to watch” di questo 2020.

Clicca qui per comprare Como llora!





Juanfran è nato il 3 novembre del 2003 e ha oggi 16 anni. Il cantante, nuovo punto di riferimento dell’urban pop mondiale, è spagnolo: l’artista è infatti nato e cresciuto a Gran Canaria, nelle Isole Canarie. L’arcipelago è noto per essere un ponte fra l’America Latina e la Penisola Iberica e ha in sé dunque le caratteristiche di entrambi i continenti.

Ginger Generation ha avuto a proposito l’occasione di intervistare Juanfram e di approfondire questo aspetto, ma non solo. Il cantante, oltre ad averci raccontato qual è stata l’influenza dell’ambiente dove ha vissuto sulla sua musica ci ha anche spiegato come sono nate le sue ultime canzoni.

Oltre a Como Llora, infatti, il cantante (definito da molti il nuovo Justin Bieber) ci ha rivelato il significato dietro la nuova hit El Final. Il pezzo, che già sta scalando le classifiche virali anche in Italia, sarà presto accompagnato da un video ufficiale girato dal cantante pochi giorni fa.

Ecco la nostra video intervista esclusiva a Juanfran! Non perdetevela!

Juanfran parla di Como Llora, di El Final e di TikTok!

Watch this video on YouTube

Como llora, vi ricordiamo, è un successo a livello mondiale! Il pezzo ha infatti raggiunto la nunero uno delle Viral Chart in ben 20 paesi. La canzone di Juanfran è schizzata subito alla numero uno in paesi come l’Argentina, il Cile, El Salvador, in Perù, in Messico, in República Dominicana, Ecuador, Bolivia e Puerto Rico.

Ma non è finita qui! In soli 3 mesi, il video ufficiale della canzone di Juanfran ha superato le 30 milioni di visualizzazioni. Il pezzo è così rimasto fra le tendenze di Youtube Spagna per diverse settimane consecutive!