Legally Blonde 3: Reese Witherspoon ritorna con un nuovo sequel

È ufficiale, Legally Blonde (in italiano La rivincita delle bionde) avrà un nuovo episodio. A rivelarlo è Deadline che conferma il ritorno di Reese Witherspoon nei panni della protagonista, l’avvocatessa Elle Woods. La sceneggiatura del nuovo film è stata scritta da Mindy Kaling e Dan Goor sulla base di uno script elaborato dagli sceneggiatori originali.

Oltre a tornare in veste di attrice, Reese Witherspoon sarà anche produttrice grazie alla sua casa di produzione Hello Sunshine. Nonostante le produzioni cinematografiche siano ferme a livello mondiale ci fa piacere sentire che qualcosa dietro le quinte si muove.

Si tratta di un bel segnale, in questo modo le case di produzione potranno ripartire più facilmente non appena sarà possibile. Ovviamente non è stata nemmeno fissata una probabile data di uscita di Legally Blonde 3. Tutto dipende da quando potranno iniziare le riprese. Vi terremo informati a riguardo.

La saga

La saga di Legally Blonde inizia nel 2001 grazie al film La rivincita delle bionde e prosegue nel 2003 con Una bionda in carriera. Decisamente avanti sui tempi – agli inizi degli anni 2000 si parlava poco di femminismo in questi termini, il film puntava il dito contro gli stereotipi femminili.

Nel primo film la bionda protagonista etichettata come frivola dimostrava a tutti di essere molto più di una fashion addicted. Lasciata dal fidanzato perché considerata superficiale, la ragazza si iscriveva a Harvard laureandosi in legge con il massimo dei voti e risolvendo addirittura un complicato caso di omicidio.

La saga Legally Blonde è un piccolo cult degli ultimi anni. Se non l’avete mai vista ve la consigliamo. Inoltre, se non l’avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare su Amazon Prime Video Bombshell un altro film femminista con Reese Witherspoon come protagonista. A fianco a lei anche Nicole Kidman e Charlize Theron.