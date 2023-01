Amici 22: la produzione ha deciso di separare sei allievi dagli altri ragazzi

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5 è emerso che la produzione, a seguito di un grave episodio accaduto a Capodanno, ha preso un duro provvedimento nei confronti di alcuni dei ragazzi.

Sei allievi sono stati separati dagli altri e sono stati costretti a trasferirsi in un’ala distinta della casetta.

Si tratta di Maddalena, Valeria, NDG, Wax, Tommy e Samu che hanno fatto le valigie e si sono spostati in un’altra zona, separata dall’altra.

Il motivo della decisione? Quello di permettere ai ragazzi non sottoposti al provvedimento di preparare con tranquillità la puntata, che come sappiamo andrà in onda domenica 15 dicembre.

Amici: lo sfogo dopo il provvedimento

Subito dopo aver ricevuto la comunicazione, Maddalena si è lasciata andare al pianto e alla paura di rischiare di uscire a causa di quanto accaduto.

“Sto rovinando il mio sogno” ha detto la ragazza singhiozzando.

“Non ho fatto nemmeno in tempo a mettermela” ha affermato rammaricata Valeria deponendo la maglia su quello che era il suo letto.

Anche NDG, Tommy e Wax si sono sfogati in cortile ammettendo di aver commesso un tragico errore che potrebbe compromettere la loro permanenza nella scuola di Amici.

“È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani” ha detto NDG sfogandosi con Tommy che ha aggiunto “Ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere bro’… se dovessi uscire per una cosa del genere”.

Nell’altra ala, intanto, Angelina, Aaron, Meghan e Mattia hanno commentato quello che stava succedendo. Aaron, in particolare, si è dichiarato arrabbiato e infastidito dall’episodio e dalla mancanza di disciplina dimostrata.

Angelina, invece, ha presagito: “Sicuramente succede qualcosa“. In effetti, dalle anticipazioni relative all’imminente puntata in studio, già sappiamo che le punizioni non si fermeranno qui.

