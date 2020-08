Tel J: video ufficiale e testo di Non ho tempo, il suo primo singolo!

Tel J è finalmente riuscito a coronare il suo sogno! Dopo tanti anni di gavetta sul web, dopo essere diventato una star di Musical.ly e di TikTok, Tel J ha infatti pubblicato la sua prima canzone!

Nei giorni scorsi infatti l’artista, ballerino, cantante e presentatore, che oggi vanta oltre 770 mila follower su TikTok, ha pubblicato il singolo Non ho tempo!

La canzone, divertente e spensierata, si è già trasformata in una challenge virale ed è accompagnata da un video ufficiale davvero “top” dove Luca Porta (questo il suo vero nome) ci spiega come ballarla!

Qui sotto trovate video ufficiale e testo di Non ho tempo di Tel J!

TEL J - NON HO TEMPO (official video)

Testo

Oggi va tutto bene tutto procede sono in fissa con un suono

Che mi porta lontano da qui hai presente che è già lunedì

Questo weekend abbiamo rotto il palco fatto banco ballo e non sono mai stanco

Ora che tutto è spento guardo lontano e penso che senza di te mi sento

Perso e ancora solo ma con la musica

Che mi suona forte dentro l’anima

Crolla il cielo crollano le stelle e tu

Che mi continui a dire che non ho tempo, non ho tempo mai

Aspetta ti aspetti che ti ascolti con sta melodia vado fuori dal mondo

Salvagente per la gente che non mente mentre sente me che spacco tutto senza dire

Pesto pesto non mi fermo mai senti questo testo lo ricanterai

Io continuo spingo forte rimanendo online tu ci rimani lei rimane senza lasciarmi mai

Perso e ancora solo ma con la musica

Che mi suona forte dentro l’anima

Crolla il cielo crollano le stelle e tu

Che mi continui a dire che non ho tempo

Perso e ancora solo ma con la musica

Che mi suona forte dentro l’anima

Crolla il cielo crollano le stelle e tu

Che mi continui a dire che non ho tempo

A me basta mettere sul play volare nello spazio solo io e lei

A me basta mettere sul play volare nello spazio solo io e lei

Io che non mi muovo senza musica

Lei mi suona forte dentro l’anima

Crolla il cielo crollano le stelle e tu

Tu che mi mandi sempre fuori tempo

Perso e ancora solo ma con la musica

Che mi suona forte dentro l’anima

Crolla il cielo crollano le stelle e tu

Che mi continui a dire che non ho tempo

A me basta mettere sul play volare nello spazio solo io e lei

A me basta mettere sul play volare nello spazio solo io e lei