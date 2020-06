Coachella 2020 è ufficialmente cancellato: il Festival spostato al 2021

Il 2020 sarà il primo anno dalla sua fondazione senza Coachella, ora è ufficiale. Il più grande e importante festival musicale al mondo, punto di riferimento anche per il mondo fashion e lifestyle, quest’anno non si terrà.

Ad annunciarlo, con rammarico, è Dan Beckerman, amministratore delegato di Anschutz Entertainment Group, l’organizzatore del mastodontico evento.

Non solo l’azienda si è vista costretta a cancellare Coachella 2020 ma anche a malincuore a mettere in cassa integrazione gran parte dei suoi dipendenti. La difficile decisione nasce ovviamente alla luce dei tragici risvolti dell’emergenza Coronavirus.

Il Covid-19 ha infatti costretto organizzartori grandi e piccoli di concerti ad uno stop forzato che ha avuto risultati devastanti sul settore. Chi è rimasto a galla, in mezzo alla tempesta, è stato costretto a riprogrammare tutto il suo calendario per il prossimo anno. I più deboli, invece, hanno direttamente dovuto chiudere i battenti.

Coachella 2020 cancellato: ecco cosa sappiamo



Inizialmente, gli organizzatori avevano programmato uno spostamento del Coachella ad ottobre di quest’anno. Idealmente, fra gli artisti che avrebbero dovuto partecipare avremmo dovuto vedere Travis Scott, Frank Ocean e i Rage Against the Machine.







La situazione, ed è evidente, è però ancora molto delicata. Gli Stati Uniti sono ad oggi il paese con il maggior numero di contagi e di morti da Coronavirus. Una situazione che a tre mesi dallo scoppio dell’epidemia non è ancora sotto controllo.

Il rischio che il Coachella 2020 si sarebbe trasformato in un nuovo incubatore di contagi era davvero troppo alto. Da qui la cancellazione di Coachella 2020 e lo spostamento del festival al 2021.

Non ci è in ogni caso dato sapere se la line up del festival per il prossimo anno resterà invariata. E nemmeno, purtroppo, se la kermesse si svolgerà oppure no. Chissà cosa ne pensa Vanessa Hudgens!