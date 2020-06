Ecco arriva la conferma che in molti fra i fan dell’Army stavano aspettando da tempo. Il prossimo 9 luglio sarà infatti disponibile (perlomeno in Korea del Sud) un nuovo telefono, il Samsung Galaxy S20, dedicato ai BTS!

Il telefono, sui toni del violetto (simili al Mirror Purple del Galaxy Z Flip) sarà acquistabile in pre-order sul sito di Amazon fino al 5 giugno.





In base alle informazioni in nostro possesso, il telefono dovrebbe essere disponibile almeno nella versione base del Galaxy S20. Non è invece dato sapere se lo smartphone ispiraro ai BTS sarà anche messo in vendita nelle versioni S20+ e S20 Ultra.





Non è in ogni caso finita qui! Si dice infatti che insieme al telefono sarà anche possibile acquistare un paio di auricolari davvero molto speciali. La collaborazione fra Samsung e BTS ha infatti dato vita anche a dei nuovi Galaxy Buds+, dal design originale ed accattivante.





Almeno per il momento, in ogni caso, tutte le immagini e le info apparse online provengono da un leak di Evan Blass.

Qui sotto potete dunque recuperare le presunte foto del telefono Samung Galaxy S20 BTS Edition e delle relative cuffie wireless.

The teaser image really didn’t do it justice #BTSARMY pic.twitter.com/ISFDirqdGR — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2020

Thought you might enjoy this close-up. pic.twitter.com/0PXColc5bN — Evan Blass (@evleaks) June 9, 2020

L’arrivo del nuovo Samsung S20 BTS edition rappresenta soltanto la più

recente manifestazione della collaborazione fra il gruppo K-pop e il gigante del tech koreano.

In questa occasione, su Ginger Generation, vi abbiamo infatti raccontato dello spot che la band aveva girato per lanciare lo smartphone. La band ha inoltre lavorato con l’azienda anche per un importante progetto legato al mondo dell’arte contemporanea.