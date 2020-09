Charli D’Amelio: una famosa catena crea un drink con il suo nome

Charli D’Amelio ha solo 16 anni ma è già dipendente dalla caffeina. In effetti, ha bisogno di molta energia per stare al passo con tutti i progetti su cui sta lavorando al momento. Ad esempio, la ballerina ha annunciato l’imminente uscita del suo primo libro, intitolato Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping it Real.

Inoltre, offrirà tanti consigli nel suo prossimo podcast con sua sorella Dixie, Charli and Dixie: 2 Chix, che verrà lanciato tra poche settimane.

“Mi sento come se non fossi pronta per affrontare la giornata fino a quando non avrò bevuto il mio caffè Dunkin'”, ha confessato Charli al magazine Seventeen. Non sorprende, dunque, che la ragazza sorseggi costantemente caffè freddo.

Quindi, Charli sta rendendo (nei limiti del possibile) il mondo un posto migliore con l’aiuto di un caffè freddo alla volta. Per questo motivo, i seguaci della star di TikTok sanno fin troppo bene che Charli è ossessionata da Dunkin’ e spesso l’hanno vista bere il suo caffè freddo nei suoi video sulla piattaforma.

La tiktoker ha spiegato che, crescendo, è andata da Dunkin’ con suo padre attirata dalle famose ciambelle (donuts). “Poi, quando mia sorella Dixie ha iniziato a guidare, io e lei ci fermavamo a prendere un caffè mentre andavamo al liceo”, ha detto.

Dunque, la bevanda occupa un posto speciale nel suo cuore. Charli D’Amelio, si può dire che è nota non solo per i suoi balli TikTok ma anche per il suo amore verso la catena statunitense. E ora anche i fan possono godersi il suo drink preferito!

Dunkin’ ha appena aggiunto la bevanda ai suoi menu a partire da oggi per un periodo limitato. L’ordine abituale della sedicenne originaria del Connecticut è un Dunkin ‘Cold Brew con latte intero e tre spruzzate di caramello. E il drink è stato chiamato The Charli!