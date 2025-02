Fango in Paradiso di Francesca Michielin: testo e significato

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Fango in Paradiso che Francesca Michelin canta a Sanremo 2025.

Dopo il debutto nel 2016 con Nessun grado di separazione con cui lo stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest , la partecipazione nel 2021 con Chiamami per nome in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo di direttrice d’orchestra, Francesca Michielin torna a Sanremo.

Testo Fango in Paradiso Francesca Michielin

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Non mi aspetto niente di sensato

Come quei cartelli gialli per terra con su scritto

“Attenzione! Il pavimento è bagnato”

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Quante volte mi avrai fatto il cinema

Dentro a quel supermercato

Non so se l’avevi considerato

Che uno dei due sarebbe stato da schifo

Ma va bene

Va bene

Più o meno così

Non mi aspetto niente di sensato

Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Ma non lo so

Programmare un addio chiusi in macchina

Quasi zero poesia, solo pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di amarsi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà se ti vedrò in giro

Se avrai perso, se avrò vinto

Se c’è fango in Paradiso

Significato

Fango in Paradiso, come la stessa Francesca Michielin ha spiegato in un’intervista rilasciata per Chi, parla di un suo ex fidanzato: “Questo pezzo mi rappresenta perché è la mia scrittura all’ennesima potenza: molto diretta, non è filosofica, rappresenta il modo che ho sempre avuto di scrivere … questo è un brano in cui non ho una posizione, in cui dico brutto s***o, è più un dire io ci sono rimasta malissimo e non ho paura di dirlo” cioè ti dico le cose in faccia, è uno sfogo, è anche un modo per dire che ci sta essere, uso un termine terribile, “sottoni”, e non è un problema, anzi!“