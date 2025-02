Dimenticarsi alle 7 di Elodie: testo e significato della canzone

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Dimenticarsi alle 7 che Elodie canta a Sanremo 2025.

L’artista, reduce dal successo dei singoli Black Nirvana e Feeling, torna per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo con un brano che anticiperà l’uscita in primavera dell’attesissimo album.

Il pubblico potrà apprezzare il nuovo sound di Elodie la prossima estate con due imperdibili concerti evento Elodie The Stadium Show, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.

Testo Dimenticarsi alle 7 Elodie

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Significato

Dimenticarsi alle 7, come la stessa Elodie ha spiegato in un’intervista rilasciata per la Rai, significa: “Al mattino ci si scorda di molte cose e il pezzo parla di chi vorremmo dimenticare dopo una nottata in discoteca. Il brano celebra anche il mondo dei locali. Penso che questo pezzo sia quello giusto per me adesso, racconte delle mie due anime, quella teatrale e quella drammatica e lo fa molto bene“.