Ghosted: il trailer del nuovo film Apple con Chris Evans e Ana de Armas

Ora abbiamo una data: Ghosted, la divertente commedia romantica in salsa thriller che vede protagonisti Chris Evans e Ana de Armas, debutterà su Apple TV+ il prossimo 21 aprile.

Ecco il trailer di Ghosted

La sinossi di Ghosted

Un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell’enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.

Quando uscirà il film?

Il nuovo film Apple Original con Chris Evans e Ana de Armas debutterà in esclusiva sulla piattaforma stremino il 21 aprile solo su Apple TV+.

Il cast di Ghosted

Nel nuovo film degli Apple Studios oltre a Chris Evans ed Ana de Armas, nei ruoli dei protagonisti, troveremo anche: Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris e Tate Donovan.

La regia è nelle mani di Dexter Fletcher (Regista di Rocketman e The Offer). La pellicola è stata scritta da Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna e Erik Sommers.