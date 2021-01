A partire da oggi, 15 gennaio, è disponibile su Disney Plus Wandavision, una nuova incredibile serie originale con protagonista i bizzarri coniugi Visione e Wanda. Stiamo parlando di due dei personaggi preferiti dell’Universo Marvel, catapultati in un assurdo show dal sapore anni ’50.

WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione.

Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel. Kat Dennings riprenderà il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park tornerà a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp.





Nei primi due episodi di Wandavision, di cui trovate trama e recensione qui sotto, conosciamo per la prima volta i personaggi e il loro mondo. Wanda e Visione vivono una vita apparentemente normale ma si rendono ben presto conto che non tutto è come sembra!

La recensione dei primi due episodi di Wandavision

Nel primo episodio conosciamo i due coniugi. La puntata ruota intorno ad un’importante cena di lavoro per Visione, che si trasformerà in una commedia degli equivoci. Questo primo episodio ci permette di conoscere i due personaggi e di empatizzare con la loro incredibile storia. E ovviamente anche di entrare nell’universo Wandavision, costruito esattamente come uno show retrò con tanto di spot pubblicitari della Stark.

Nel secondo episodio invece Wanda e Visione, per integrarsi nella loro cittadina, accettano di partecipare ad uno show di beneficienza. Lo spettacolo però, a causa di un problema inaspettato, non va secondo le loro previsioni. Alla fine dell’episodio Wanda e Visione si imbattono in un misterioso personaggio uscito da un tombino e, dopo un rewind del nastro, abbandonano il mondo in bianco e nero e diventano finalmente a colori. Anche in questo caso la qualità è davvero altissima, così come il senso di straniamento del telespettatore. Fin dai primi episodi Wandavision si pone come un progetto incredibile ed estremamente originale, che non abbiamo dubbi ci regalerà enormi soddisfazioni. Stupendo!