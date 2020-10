Chiara Ferragni incinta: lei e Fedez annunciano il secondo figlio!

La famiglia dei Ferragnez si allarga. Era qualche settimana che sul web giravano voci su una possibile seconda gravidanza di Chiara Ferragni e finalmente abbiamo avuto la conferma del lieto evento. L’influencer e Fedez hanno lasciato a Leone l’onore di “annunciare” sui social l’arrivo del secondo genito; entrambi infatti hanno pubblicato una foto del bambino con in mano la foto dell’ecografia del fratellino o sorellina.

“Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother 😍” (La nostra famiglia si allarga. Leo sarà un fratello maggiore) ha scritto Chiara Ferragni

Anche Fedez ha pubblicato sul suo account un’immagine molto simile con il commento: “La famiglia si allarga 💖🙏🏻”

Il secondo figlio di Chiara Ferragni e Fedez:

Da questo primo annuncio purtroppo non sappiamo molto sul secondo figlio della coppia di star; avendolo annunciato pubblicamente è quasi certo che Chiara Ferragni abbia superato il primo trimestre della sua gravidanza, ma ancora non è noto il sesso del bambino ne quando sarà la data del parto.

La reazione di Fedez sui social

Fedez ha colto questa meravigliosa occasione per fare un po’ di ironia social nel suo stile ormai inconfondibile. Il rapper ha pubblicato un tweet, “che succede?”, in riferimento al noto tormentone nato con il Bugo gate. Su Instagram Stories, inoltre, Fedez ha pubblicato una serie di Stories con le quali ha voluto ringraziare i fan per tutti gli splendidi messaggi ricevuti. Anche in questo caso l’artista si è affidato ad un meme: stiamo parlando di quello legato al suo esilarante scherzo a Le Iene di qualche anno fa.