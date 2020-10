Super Mario Bros. 35 arriva su Nintendo Switch: ecco quando (e il prezzo)

Da quando Bowser 35 anni fa tentò di conquistare il regno dei funghi per la prima volta, Mario lo ha sempre combattuto con coraggio vincendolo. Eppure, il nostro eroe non ha mai affrontato una sfida come quella di cui vi parleremo in questo articolo. Super Mario Bros. 35 è finalmente disponibie a partire da oggi per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Qui di seguito vi mostriamo il trailer di lancio del nuovo titolo con protagonista il nostro amato idraulico italiano.

Super Mario Bros. 35 - Ora disponibile! (Nintendo Switch)

SUPER MARIO BROS. 35: UN’IRRESISTIBILE BATTLE ROYALE CON TANTO DI IDRAULICI BAFFUTI

Super Mario Bros. 35 riporta tutte le azioni classiche del primo Mario Bros, con una nuova sfumatura a 35 giocatori. Corri contro il tempo come uno dei 35 giocatori che giocano a Super Mario Bros. in contemporanea. Sconfiggi i nemici e affronta tutti gli ostacoli e le difficoltà sul tuo cammino. Alla fine, di Mario ne resterà uno solo! Chi ha giocato al primo Super Mario Bros. potrà rivivere le atmosfere del gioco, i novizi invece potranno divertirsi alla scoperta del mondo originale di Mario, in compagnia di altri avversari.

In Super Mario Bros. 35 ogni gamer parte con lo stesso tempo a disposizione rispetto agli altri per completare il livello. Quando i nemici vengono sconfitti da un giocatore vengono catapultati sul percorso degli avversarsi, mentre il giocatore guadagna tempo extra. Ma attenzione, la ruota gira per tutti: chiunque può diventare obiettivo di qualcuno quando quest’ultimo va avanti spedito.

COS’ALTRO C’È DA SAPERE?

I tipi di strategia a disposizione nel gioco sono in tutto quattro, utilizzate attentamente gli oggetti più efficaci al fine di scavalcare gli avversari. Occhio, inoltre alle Daily Challenge e alle Special Battle, a cui potrete accedere. Ricordate che Super Mario Bros. 35 sarà disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch online per un periodo di tempo limitato, fino al 31 marzo 2021. Il gioco in questione inaugura la lista delle nuove uscite per Switch nel mese di ottobre. Come informa Everyeye, tra queste vi è anche la riedizione in versione deluxe di Pikmin 3.

Cosa aspettate? Scaricare Super Mario Bros. 35 e date il via al divertimento!