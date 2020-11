Justin Bieber in partnership con Amazon Music ha interpretato una delle celebri canzoni per il periodo natalizio. Stiamo parlando di Rockin’ Around The Christmas Tree, cantata originariamente da Brenda Lee.

Una canzone che ha una storicità ed è una delle più cantante nel mondo durante il Natale. Juss non è la prima volta che si cimenta in canti natalizi. In tanti si ricorderanno del suo album Under The Mistletoe dove insieme a canzoni originali ci aveva deliziato con alcune cover celebri.

Testo

Rockin’ around the Christmas tree

At the Christmas party hop

Mistletoe hung where you can see

Every couple tries to stop

Traduzione

[Verse 2] Rockin’ around the Christmas treeLet the Christmas spirit ringLater we’ll have some pumpkin pieAnd we’ll do some caroling [Pre-Chorus] You will get a sentimental feeling when you hearVoices singing, “Let’s be jollyDeck the halls with boughs of holly!” [Chorus] Rockin’ around the Christmas treeHave a happy holidayEveryone dancing merrilyIn the new old fashioned way [Instrumental Break] [Pre-Chorus] You will get a sentimental feeling when you hearVoicеs singing, “Let’s be jollyDeck thе halls with boughs of holly!” [Verse 2] Rockin’ around the Christmas treeLet the Christmas spirit ringLater we’ll have some pumpkin pieAnd we’ll do some caroling [Chorus] Rockin’ around the Christmas treeHave a happy holidayEveryone dancing merrilyIn the new old fashioned way, way

Ballando intorno all’albero di Natale

al ballo in onore della festa di Natale

il vischio è appeso lì dove lo puoi vedere

ogni coppia prova a fermarsi sotto

ballando intorno all’albero di Natale

lasciamo che lo spirito del Natale suoni

più tardi mangeremo un pò di torta di zucca

e praticheremo qualche canto di Natale

ti sentirai un pò sentimentale

quando ascolterai

le voci cantare “allegria!”

addobbiamo le sale con rami di agrifoglio

ballando intorno all’albero di Natale

buone vacanze!

tutti ballano gioiosamente

nel solito nuovo modo tradizionale