Amici 20 – La classe è pronta per essere finalmente formata! Dopo diversi giorni di rumors e di voci circolate sul web, abbiamo finalmente la conferma ufficiale della data di inizio della trasmissione condotta da Maria de Filippi!

Amici 20 – La classe: ecco quando scopriremo i concorrenti e quando inizia il Daytime

Ci sono due date che vi dovete assolutamente segnare a calendario. La prima è sabato 14 novembre. Sarà proprio in questa occasione infatti che scopriremo la classe di quest’anno. A quanto pare, alla luce dell’emergenza Covid-19 ancora in corso, la formazione della classe non andrà in diretta. Si dice infatti che lo show sarà registrato il 12 novembre negli studi romani del programma. Lo spettacolo, condotto da Maria de Filippi, andrà in onda come sempre su Canale 5.

Discorso diverso invece per il Daytime di Amici 20 – La classe, che cambia completamente programmazione. La trasmissione lascia Real Time per spostarsi su Italia 1. L’appuntamento in questo caso è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 19!

Amici 20: chi saranno i concorrenti? Ecco le anticipazioni!

Su Ginger Generation in questi mesi vi abbiamo parlato molto dei possibili aspiranti al banco di questa edizione di Amici. Fra gli altri i nomi di cui tanto si è discusso sono stati quelli di Valerio Mazzei, di Saturno, di Settembre o ancora di Rita Bellanza, di Shari e di Edoardo Brogi.

La classe di Amici 20, in ogni caso, la scopriremo solo sabato 14 novembre! Siamo davvero super curiosi!