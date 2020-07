Chase Hudson e Charli D’Amelio stanno per tornare insieme?

Quello che è successo tra Charli D’Amelio e il suo ex fidanzato è ormai noto a tutti gli estimatori della regina di TikTok. Per chi avesse perso il filo degli ultimi avvenimenti, la ragazza si è scusata per aver offeso pubblicamente Chase Hudson, accusandolo di averla tradita, e di averlo esposto così all’odio mediatico.

Il suo ex, a sua volta, si è pentito per non essersi assunto le sue responsabilità in merito alla questione e di aver offeso, come ripiego, alcuni membri della Sway House. Chase, infatti, aveva asserito di non essere stato l’unico a mancare di correttezza nei confronti della sua partner.

Fermo restando che Lil Huddy non ha realmente tradito Charli (i due si erano già lasciati quando lui ha baciato Nessa Barrett), al momento tra i due ragazzi c’è un rapporto abbastanza pacifico.

Sembrerebbe, inoltre, che la ragazza abbia ripreso a seguire Chase su TikTok dopo aver smesso di seguirlo nei giorni scorsi. Un gesto che può significare tutto e niente, ma che in effetti conferma quanto detto dalla ragazza durante il suo recente sfogo. Il succo del suo messaggio era infatti di essere ancora legata al suo ex fidanzato e di non augurargli alcun tipo di male.

Così, i fan di questa coppia stanno cominciando a sperare che possa ricongiungersi con la sua metà. C’è invece chi non accetta proprio quello che il ragazzo ha fatto con Nessa, anche se era single. E di conseguenza non vorrebbe un ritorno di fiamma tra i due.

Charli, in questo momento, non deve pensare solo alle sue questioni sentimentali visto che per lei si prospettano nuove opportunità lavorative. Lei e sua sorella Dixie sono diventate testimonial di un brand di moda e presto potrebbero cominciare a realizzare il reality show sulla loro famiglia.

Charli D'Amelio e Chase Hudson ritorneranno insieme?

