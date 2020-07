Maryna, una star di Youtube Italia più amate della rete, ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo! Il pezzo, il cui titolo è stato svelato pochissime ore fa, si chiamerà Lontano da te!

Ecco la copertina ufficiale di Lontano da te di Maryna!

Maryna, come saprete se la seguite da tanto tempo, ha una grandissima passione: il canto. Sul suo canale (che vanta oltre 1 milione di iscritti) la youtuber ha pubblicato tantissime cover, come per esempio Let it go di Frozen o ancora le canzoni de Il Re Leone.

Il sogno di fare la cantante l’artista l’ha realizzato per la prima volta nel 2019, con la pubblicazione del singolo Cumbia Love. Nell’ultimo periodo, periodo di quarantena, la youtuber ha deciso di mettere mano ad un nuovo pezzo che sarà disponibile a partire dal prossimo 17 luglio. Il brano sarà caricato su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e anche negli online store!

Ecco di cosa parla Lontano da te di Maryna!

Il processo creativo dietro la canzone la youtuber ce l’ha raccontato con un divertente vlog appena caricato sul suo canale. Nel vlog Maryna racconta di essere entrata per la prima volta in studio di registrazione a giugno, con il naso un po’ tappato causa raffreddore.

Ecco il video con cui la youtuber ci ha raccontato qualche curiosità sul pezzo!

🎶 LONTANO DA TE - LA MIA NUOVA CANZONE 🎶

Ed ecco quello che l’artista ha sottolineato sul brano: