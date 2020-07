La casa di carta: Miguel Herran è in vacanza in Italia! Ecco dove si trova

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato che le riprese della nuova stagione de La casa di carta stavano per ricominciare (i dettagli qui). Oggi per tutti i fan italiani della banda e soprattutto di Rio c’è una bella notizia: Miguel Herran è in vacanza in Italia. Ecco i dettagli e l’accoglienza un po’ pazza per l’attore!

L’Italia sembra una meta molto gettonata da attori e modelle. La scorsa settimana vi avevamo mostrato le foto e un video di Ester Exposito (Carla di Elite) in giro per Roma. Ed Westwick di Gossip Girl ha scelto invece la costiera Amalfitana e Capri per trascorrere qualche giorno di vacanza. Oggi scopriamo che uno dei protagonisti de La casa di carta è in vacanza nel nostro Paese con gli amici. Chi? Miguel Herran ovvero Rio! Dalle foto e dai tag abbiamo scoperto che nei giorni scorsi era in Versilia. Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Miguel Herran, vediamo un’altra tappa del suo viaggio: la Sardegna.

All’interno delle Instagram stories l’attore ha condiviso un video girato dai suoi amici in cui si appresta a prendere un traghetto per arrivare nella meravigliosa isola. In un’altra vediamo o meglio sentiamo un gruppo di fan cantare “Bella Ciao” per salutare l’attore. Il gruppo si trova in moto e viaggia in tranquillità tra spiaggia, barca e ristoranti. Una volta arrivato a destinazione, Herran ha mostrato uno scatto della Sardegna e dopodiché un’immagine insieme a un suo amico. Sono tutte foto recenti, delle ultime ore. Il viaggio sembra on the road quindi seguitelo per scoprire quali saranno le prossime tappe!

Ecco una foto dei fan de La casa di carta in Sardegna: