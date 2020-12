Chase Hudson attore in un film sui vampiri: sono iniziate le riprese!

É bastato un tweet per mandare il fandom in brodo di giuggiole. Chase Hudson, fondatore della Hype House nonché uno dei titkoker più amati e seguiti al mondo, ha annunciato di essere al lavoro sul suo primo film! OMG!

Twitter a parte, non ci è davvero dato sapere molto di questo lungometraggio, se non il genere e qualche possibile indicazione su quello che potrebbe essere il suo ruolo. Chase Hudson ha infatti usato tre emoji che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Il simbolo di un ciack, l’emoji di un vampiro dalle fattezze del Conte Dracula e una tomba. Tutto sembra lasciarsi intuire, dunque, che si tratterà di un film horror!

Chase Hudson attore: ecco l’annuncio

movie mode 🧛🏼🪦🎬 — chase hudson (@xlilhuddy) December 18, 2020

Quale sarà, dunque, il film di cui sarà protagonista Chase? Non abbiamo per il momento info di sorta.

La presenza di vampiri, in ogni caso, lascia aperte molte strade. Sappiamo infatti che i non morti sono stati negli ultimi anni oggetto di film romance o sci-fi, come la saga di Twilight.

Di certo, Chase ha il viso giusto per spaccare lo schermo e fare innamorare milioni di adolescenti che accorreranno al cinema solo per lui!

Ad essere precisi, in realtà, questo non è il primo impegno attoriale di Chase Hudson. In tempi non sospetti, Chase era stato protagonista di Downfalls High, mini film diretto da Machine Gun Kelly. Al suo fianco in veste di co-star Sydney Sweeney di Euphoria.

Chase è soltanto l’ultimo tiktoker in ordine di tempo ad aver fatto il suo debutto anche nel mondo del cinema. Di recente, per esempio, ad avere ottenuto un importante ruolo cinematrografico è stata Addison Rae. La tiktoker la vedremo presto con un ruolo da protagonista nel remake di Kiss Me.