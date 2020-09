Chase Hudson ha tentato il suicidio? Il tiktoker spiega la verità

Chase Hudson ha dovuto sfatare le voci secondo cui ha cercato di togliersi la vita dopo che alcuni account su Instagram hanno spinto le speculazioni dei fan in questa direzione.

Negli ultimi due giorni, i profili TikTok di Lilhuddy e di Avani Gregg sono stati invasi da commenti di utenti che credevano che l’ex di Charli D’Amelio avesse tentato di togliersi la vita e che Avani lo avesse “salvato”.

Ma Chase ha finalmente messo a tacere queste voci in un TikTok pubblicato giovedì. Chase ha affrontato la situazione, confermando che sta bene.

Sono notizie false, voglio solo dirvelo, ragazzi. Non ho cercato di uccidermi. So che vogliono che mi uccida, ma non lo farò. Non ho tendenze suicide da parecchio tempo ormai. Sono solo una persona triste, ma non ho tendenze suicide.

Anche la mamma di Chase Hudson ha risposto alle voci. TikTokroom ha pubblicato uno screenshot di un messaggio privato con la madre del giovane dove ha scritto: “È una bugia! Era con i suoi amici e stava benissimo. È tutta una grande bugia!”.

I fan hanno espresso il loro sostegno all’influencer nei commenti al suo video e hanno condiviso la loro indignazione per il fatto che voci come questa si diffondano così facilmente.

Un utente ha scritto: “Mi spezza il cuore che le persone speculino su temi che sono davvero molto importanti, non va bene”. Un altro ha scritto: “Le persone tristi diffondono voci su cose così serie”.

Chase Hudson ha anche pubblicato un video in cui spiega che settembre è il mese della prevenzione del suicidio dicendo: “Questo è qualcosa di così importante per me e per così tante persone”.

Ha inoltre offerto il suo supporto ai suoi follower e ha menzionato le risorse che possono utilizzare in caso di gravi difficoltà psicologiche. A proposito, a questo link puoi trovare tanti siti italiani utili su quest’argomento davvero importante!