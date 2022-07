I BTS annunciano una collaborazione con Disney + con tanti nuovi contenuti

BTS e Disney+ stanno per rilasciare dei contenuti insieme! È stato appena annunciato che la piattaforma di streaming e Hybe hanno stretto una partnership globale.

Come parte dell’accordo, lavoreranno insieme su cinque titoli, tra cui tre serie esclusive. Ecco cosa ha dichiarato Jessica Kam-Engle, responsabile dei contenuti del servizio di streaming.

Siamo entusiasti di collaborare con Hybe per mostrare i loro contenuti originali creati sui nostri servizi di streaming globali, tra cui Disney +. Crediamo che questi nuovi titoli affascineranno i consumatori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di introdurre più contenuti musicali sul nostro servizio.

Ecco il video dell’annuncio dei BTS

Le serie dei BTS su Disney+

Uno dei titoli sarà la versione filmata di uno dei loro spettacoli durante il tour Permission to Dance a Los Angeles.

BTS PTD On Stage LA sarà un film concerto esclusivo in 4K con l’esibizione dal vivo dei Bangtan Boys al Sofi Stadium di Los Angeles che si è tenuta lo scorso novembre.

Per quanto riguarda la serie In the Soop: Friendcation si tratta di un reality show con un cast stellato tra cui troveremo anche V dei BTS.

Il reality mostrerà cinque amici che si avventurano in un viaggio e si godono una varietà di attività ricreative e divertenti. Questa serie uscirà molto presto: sarà già dal 22 luglio su Disney +.

E poi arriverà un nuovo documentario intitolato BTS Monuments: Beyond the Star.

Quest’ultimo debutterà invece nel 2023 e conterrà filmati degli ultimi nove anni, seguendo la vita quotidiana, i pensieri e i piani dei membri dei BTS, mentre si preparano per il loro secondo capitolo.

BTS Monuments racconterà dunque la storia dal debutto del gruppo fino a oggi e includerà anche la musica e dei video che riguardano i sette ragazzi in cui si parlerà dei loro progetti futuri.

Questo contenuto, così come gli altri, è finalizzato alla distribuzione globale, quindi non resta che aspettare per conoscerne la data di uscita, in tutto il mondo, su Disney +.