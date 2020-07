Upside-Down Magic: il trailer del nuovo Disney Channel Original Movie

Un po’ Harry Potter, un po’ Hocus Pocus Upside-Down Magic è il nuovo Disney Channel Original Movie che sarà disponibile a partire dal 31 luglio. Negli USA il film sarà rilasciato sul canale della major, mentre non è ancora chiara che tipo di distribuzione sarà scelta per il nostro paese.

Come infatti sapete Disney Channel Italia ha chiuso i battenti ormai qualche tempo fa. È dunque probabile che Upside-Down Magic sarà dirottato in streaming su Disney+, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali.

Nel frattempo vi lasciamo con il divertente trailer del film.

Guarda il trailer di Upside-Down Magic

Official Trailer 🎥 | Upside-Down Magic | Disney Channel

La trama del film

Nory Boxwood Horace è una ragazzina di 13 anni che scopre di potersi trasformare in animali. Reina Carvajal, la sua migliore amica, scopre invece di poter manipolare le fiamme.

Le due vengono così ammesse alla Sage Academy for Magical Studies. Tuttavia mentre Reina diventa la prima della classe per le sue abilità di manipolare il fuoco, Nory non sembra altrettanto brava. La sua trasformazione di Dritten, un essere mezzo gatto e mezzo drago, la costringono a seguire le lezioni della UDM, una classe per coloro che possiedono una Magia Upside-Down difettosa.

Servirà tutto il coraggio di Nory per dimostrare che in realtà la sua magia difettosa è in realtà da vincenti.

Upside-Down Magic è una serie di libri scolastici di successo negli USA. Composta da 8 libri, la serie è stata scritta da Sarah Mlynowski, Lauren Myracle ed Emily Jenkins. La saga è incentrata sulle avventure di 8 ragazzini in un mondo di persone dotate di poteri magici.

I personaggi principali della saga di Upside-Down Magic sono Nory ed Elliott Cohen, Bax Kapoor, Andres Padillo, Pepper Phan, Marigold Ramos, Willa Ingeborg, Sebastian Boondoggle.