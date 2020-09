Torniamo a parlare su Ginger Generation degli Stray Kids, ma questa volta (per fortuna!) per un motivo decisamente più edificante! La k-pop band, fra le più amate al mondo, ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo singolo, con relativo video ufficiale: stiamo parlando di Back Door!

Back door degli Stray Kids è estratto da “IN生” (“IN LIFE”), il repackaging del loro fortunato album Go Live.

Qui sotto trovate il video ufficiale, il testo e la traduzione di Back door!

Stray Kids "Back Door" M/V

Testo

Traduzione

[Intro: Felix] Hey, you wanna come in? [Verse 1: Han & Hyunjin] 다 치워 이제 들어가저번 건 입가심, mm이젠 본편으로 party (Oh)감당 안 됨 빠지지 (Hol’ up), yeah에고 어기어차 참 뻐근한 거다 풀고 맘대로 즐겨 누구라도불 끄고 눈 밝혀라 밤새억눌렀던 흥을 끌어모아 방생 (Oh)[Pre-Chorus: Seungmin, Bang Chan + Felix & Hyunjin] 손잡이를 돌려 내가 원하던 걸 다 볼래이 문 앞에서 들리는 음악 소리내 목소리가 터지도록 외쳐멈칫할 시간 따윈 없어(Hey, come inside now, hey) [Chorus: Lee Know & Hyunjin + (Changbin)] 관계자 외 출입금지 여긴, backdoor관계자 외 출입금지 여긴, backdoor관계자 외 출입금지 여긴, backdoor관계자가 되고 싶다면 (Ayy)[Verse 2: Changbin & Han] 여기까지가 끝인가 보오 (Right, right)머리 쓸 시간 ready to go (Go, right)고생했어 주인 잘못 만난 몸 (몸)호강 시켜 줄게 따라와라와라, backdoor세콤 아니니까 괜찮네지금 들려오는 이 소리는 팡파르밤새 놀아보자 필요한 건 more caffeine오려면 오든가 암호는 열려라 참깨 [Pre-Chorus: Seungmin & I.N + Han & Felix] 달라 보여 모든 게 완벽해지는 이 순간두 눈앞에서 펼쳐지는 fantasy내 목소리가 터지도록 외쳐 멈칫할 시간 따윈 없어(Hey, come inside now, hey) [Chorus: Changbin & Hyunjin + (Felix)] 관계 외 출입금지 여긴, backdoor, 관계자 외 출입금지 여긴, backdoor,관계자 외 출입금지 여긴, backdoor관계자가 되고 싶다면 (Knock, knock) [Bridge: Bang Chan, I.N, Seungmin, Felix, (All)] Lights outYeah, 시간이 지나갈수록 더 화려해지는 이 순간Yeah, we gon’ do it right now, do it right now, baby이제부터 정신 차려 이 세계를 눈에 담아심장 울려, rum, pum, pum, pumMake ’em say, “Wow, wow, wow,” yeah다들 불러와 와 와, ayy노래 불러라 라 라, hey(Three, two, one)[Chorus: Changbin & Han + (Felix)] 관계자 외 출입금지 여긴, backdoor, 관계자 외 출입금지 여긴, backdoor, 관계자 외 출입금지 여긴, backdoor관계자가 되고 싶다면 (Knock, knock) [Outro: Bang Chan, I.N, Lee Know + Felix] 종 때리고 미쳐 날뛰어오늘도 we do our thing종 때리고 미쳐 날뛰어오늘 밤도 짖어, ayy종 때리고 미쳐 날뛰어오늘도 we do our thing종 때리고 미쳐 날뛰어Hot, hot (Yeah), hot, hot, ah, Hot, hot (Oh), hot, hotHey, you wanna come in?

hey vuoi entrare

vieni vicino, ed eccomi

l’ultima volta è stato un riscaldamento

questa volta è un party reale

rimani fuori da tutto questo se non riesci a starci dietro

cavolo, devi sentirti stretto

lasciatevi andare tutti e godetevi al massimo, tutti quanti

spegnete le luci e accendete i vostri occhi tutta la notte

smettetela di nascondere la vostra eccitazione e lasciate andare tutto

(hey vieni dentro ora, hey)

uscirò dalla porta per vedere tutto quello che volevo

posso sentire la musica che suona dall’altra parte della porta

urlo a pieni polmoni, io non

ho tempo per esitare

hey

vieni dentro adesso

hey

solo personale autorizzato qui dalla porta del retro

sol0 personale autorizzato qui dalla porta del retro

solo personale autorizzato qui dalla porta del retro

se vuoi essere autorizzato

hey, immagino sia finita

è arrivato il momento di essere pronti ad andare

questo corpo ha sofferto abbastanza per avere un proprietario cattivo

risolverò tutto per te, quindi seguimi, seguimi dalla porta del retro

va bene dato che non è un SECOM

il suono che sento è quello delle fanfare

suoniamo tutta la notte, quello di cui ho bisogno è più caffeina

vieni se vuoi, il codice di accesso è apriti sesamo

tutto appare diverso, e in questo momento

tutto appare perfetto,

sto guardando la mia fantasia che appare di fronte a miei occhi

io urlo con tutti i polmoni, io non

ho tempo per esitare

(hey vieni dentro ora, hey)

solo personale autorizzato qui dalla porta del retro

sol0 personale autorizzato qui dalla porta del retro

solo personale autorizzato qui dalla porta del retro

se vuoi essere autorizzato

toc toc

luci spente

yeah sta diventando sempre più affascinante mano a mano che passa il tempo

yeah lo stiamo facendo bene adesso, fallo bene baby

segui i tuoi sensi da adesso in poi

guarda questo mondo e tienilo nei tuoi occhi

il tuo cuore batte pum pum pum pum

fai sì che loro dicano wow wo wow yeah

portali tutti, tutti, tutti, ey

cantiamo insieme, insieme, insieme, hey

321

solo personale autorizzato qui dalla porta del retro

sol0 personale autorizzato qui dalla porta del retro

solo personale autorizzato qui dalla porta del retro

se vuoi essere autorizzato

toc toc

le campane suoanno e noi impazziamo

oggi, facciamo le nostre cose, ancora una volta

stanotte, io abbaio ey

le campane suoanno e noi impazziamo

oggi, facciamo le nostre cose, ancora una volta

le campane suoanno e noi impazziamo

hey vuoi entrare?