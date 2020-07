Charli D’Amelio è malata di cancro? Ecco la sua risposta alle fake news

Charli D’Amelio, che dallo scorso marzo è la TikToker più popolare al mondo, è finita nel mirino di spiacevoli fake news che circolano di rete. Da qualche giorno, infatti, si è diffusa la voce che la ragazza fosse malata di tumore. A sostenerlo, come lei ha scoperto a suo discapito, erano numerosi profili su quella stessa piattaforma che l’ha resa famosa. Per fortuna, come avrete capito, si tratta di notizie del tutto false ed è stata proprio Charlie a chiarirlo.

La ragazza ha provveduto a pubblicare un video in cui spiega che sta bene e di non essere assolutamente malata. L’influencer prende, inoltre, molto seriamente queste informazioni non veritiere su un argomento così delicato, mettendosi nei panni di chi questo problema ce l’ha veramente o di chi conosce qualcuno che sta vivendo questa terribile situazione.

Ma non è finita qui per Charli D’Amelio, perché la giovane è rimasta coinvolta in una questione forse anche più grave di questa. A quanto pare ci sarebbe una ragazza, anche lei creatrice di contenuti sul web, che vorrebbe farle del male. Come scoprirete qui sotto, non è chiaro se si tratta di vere minacce o solo di un tentativo di acquisire popolarità grazie al nome di Charli. In ogni caso, si tratta di comportamenti davvero pericolosi e per nessun motivo giustificabili.







La popolarità dell’influencer, insomma, non è ben vista da tutti e c’è anche chi la considera soltanto come l’ultima arrivata, non meritevole del suo successo e della sua ascesa. Dopo essersi vista soffiare il suo primato su TikTok, infatti, in un video piuttosto scioccante, Zoe Laverne ha pronunciato parole molto pesanti sul conto di Charli D’Amelio.





Chi vuole UCC1DERE Charli D'Amelio???

