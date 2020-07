Zoe Laverne piange per i follower e insulta Charli d’Amelio (VIDEO)

Chi è la vera regina di TikTok? Chi, oggi, può dire di essere la star più seguita sul social più amato dai giovanissimi? La risposta la sappiamo ormai dallo scorso marzo: è Charli d’Amelio! Charli ad oggi, vanta su TikTok oltre 67 milioni di follwoer. Cifre che hanno letteralmente fatto impazzire la collega (e concorrente) Zoe Laverne!

Che cos’è successo fra Zoe Laverne e Charli d’Amelio?

Di recente si è tornati a parlare molto di Zoe, e non per i motivi più innocenti del mondo.

La giovane titkok si è infatti lasciata di recente con l’ex fidanzato (e a sua volta influencer) Cody Orlove, accusato da lei stessa di abusi fisici. Cody, però, ha deciso di rispondere alle gravissime accuse pubblicando un video di risposta alla ex fidanzata. In base alle sue dichiarazioni, infatti, Zoe gli avrebbe puntato il dito contro come mezzuccio per dare un’ulteriore spinta alla sua carriera. Secondo Cody, infatti, Zoe sarebbe in qualche modo ossessionata dalla fama: per dare dimostrazione di quanto detto, l’influencer ha condiviso con i fan un vecchio video shock con protagonista Zoe.

La clip sarebbe stata girata nel mese di marzo, proprio quando Charli D’Amelio era sul punto di superare Zoe come numero di follower su TikTok. Nel video vediamo Zoe Laverne seduta a terra in lacrime, in preda ad una sorta di esaurimento nervoso.







Nel video vediamo Zoe lamentarsi di come Charli d’Amelio “l’ultima arrivata” sia riuscita in brevissimo tempo a superare Zoe nel numero di follower. Ecco la traduzione delle sue parole:





Ho pianto per questa cosa per tipo un’ora. Penso sia, dai, patetico che lei arrivi così dal nulla e quasi mi sorpassi. Lei è vicinissima a superarmi, e in più tutti mi stanno ricordando che sta per battermi!

Zoe Laverne, nel video, sembra letteralmente fuori controllo e prosegue dicendo:

Io voglio solo dimostrare a questa str*nza che io sono migliore di lei. Perché io cazz* sono Zoe Laverne, e sono in assoluto la star di TikTOK. E TikTok mi sta mettendo i bastoni fra le ruote, mentre lei è sempre la favorita. Voglio andare alla sede di TikTok e strangolarli tutti!

Qui sotto trovate il video shock dello sfogo di Zoe Laverne contro Charli D’Amelio.