Cercando Alaska su Sky Atlantic: la recensione dell’ottavo episodio

Cercando Alaska in onda su Sky Atlantic, è giunto a conclusione. La miniserie da 8 episodi tratta dal libro di John Green ha avuto la sua conclusione. In questo episodio finale vediamo i nostri protagonisti che affrontano ancora il loro lutto dopo la morte di Alaska. Non riescono a darsi pace e cercano di capire in tutti i modi i motivi del suo gesto.

Miles e il Colonnello pensano infatti che la ragazza abbia deciso di suicidarsi, visto che sull’asfalto non c’era nessun segno di frenata e che quindi pare che Alaska abbia tirato dritto finendo contro un auto della polizia, morendo sul colpo. I ragazzi cercano di capire i motivi che l’hanno spinta a tutto ciò capendo che il motivo della sua corsa era l’anniversario della scomparsa della madre. Anche se Takumi, Pancho e Chip non si danno pace per la scomparsa vogliono rendere omaggio alla loro amica.

Per questo motivo organizzano uno scherzo a tutta la scuola in pieno stile Alaska, per commemorarla nel modo migliore possibile. In questo ultimo episodio ritorna il tema delle ultime parole. Anche se Pancho non sa quali siano state le ultime parole della ragazza sa quali sono le ultime parole che ha detto a lui: “A presto Pancho”.

Come acquistare il libro scritto da John Green

La trama di Cercando Alaska

La serie racconta la vita di alcuni studenti di una prestigiosa scuola la Culver Creek. I protagonisti del libro e della serie sono Miles Halter, detto Pancho, Chip Martin detto il Colonnello, Takumi e Alaska Young, una ragazza eccentrica quanto imprevedibile.

La storia si sviluppa sulla vita studentesca di questi ragazzi e sul rapporto di Miles con Alaska, di cui è segretamente innamorato. Pancho, il nostro protagonista, ha anche una passione fuori dal comune: “le ultime parole”. Miles è, infatti, ossessionato dalle ultime parole che i personaggi famosi hanno pronunciato prima di morire. Una caratteristica molto importante nel libro che ritroviamo anche nel primissimo episodio della stagione.

Cosa ne pensate della serie Cercando Alaska?