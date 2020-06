Cercando Alaska su Sky Atlantic: la recensione del settimo episodio

Come si affronta un lutto quando ci si sente responsabili? Nella settima puntata di Cercando Alaska Miles e il Colonnello si trovano di fronte a una tragedia: la morte della loro amica Alaska.

I ragazzi vivono la vicenda in modo molto drammatico come è normale che sia soprattutto perché si sentono in parte responsabili della sua morte. Da un lato Pancho all’inizio non vuole neanche credere alla sua scomparsa, pensa che sia tutto uno scherzo come lei è solita fare. Per lui è un momento davvero forte e difficile affrontare ma il Colonnello vive la sua morte in modo molto più drammatico colpevolizzandosi per essere stato lui a permetterle di fuggire senza neanche chiederle dove stesse andando.

Si carica di colpe che non ha e questo influisce molto sul suo carattere e ci fa capire che il legame di amicizia tra il Colonnello e Alaska era veramente forte, nonostante tutte le liti che hanno avuto in passato. Miles e il Colonnello si trovano a dover preparare le cose di Alaska per poterle restituire al padre e mentre pensano alla fine che ha fatto la ragazza si chiedono se il suo incidente d’auto sia stato veramente un incidente.

Come acquistare il libro scritto da John Green

La trama di Cercando Alaska

La serie racconta la vita di alcuni studenti di una prestigiosa scuola la Culver Creek. I protagonisti del libro e della serie sono Miles Halter, detto Pancho, Chip Martin detto il Colonnello, Takumi e Alaska Young, una ragazza eccentrica quanto imprevedibile.

La storia si sviluppa sulla vita studentesca di questi ragazzi e sul rapporto di Miles con Alaska, di cui è segretamente innamorato. Pancho, il nostro protagonista, ha anche una passione fuori dal comune: “le ultime parole”. Miles è, infatti, ossessionato dalle ultime parole che i personaggi famosi hanno pronunciato prima di morire. Una caratteristica molto importante nel libro che ritroviamo anche nel primissimo episodio della stagione.

Cosa ne pensate della serie Cercando Alaska?