Cercando Alaska da domani su Sky: Una clip dal primo episodio (VIDEO)

Sky Atlantic ha annunciato che la serie Cercando Alaska tratta dall’omonimo libro di John Green (autore di Colpa delle stelle) arriverà in esclusiva sul canale e on demand. Il progetto è di Hulu che aveva già diffuso alcune foto (riguardale qui).

Cercando Alaska porta la firma di due grandi creatori di serie teen ovvero Josh Schwartz e Stephanie Savage (noti per The O.C e Gossip Girl). Le aspettative sono quindi altissime anche perché il romanzo ha avuto un grandissimo successo. I protagonisti di questo racconto di formazione, amicizia e crescita personale sono Charlie Plummer e Kristine Froseth. Miles Halter è un timido e introverso adolescente di Orlando ossessionato dalle “ultime parole famose” pronunciate dai personaggi famosi prima di morire. Miles vivrà delle esperienze che segneranno per sempre il suo passaggio nell’età adulta nella prestigiosa Culver Creek, la leggendaria alma mater del padre.

Qui stringerà immediatamente amicizia con il suo compagno di stanza, Chip Martin, brillante e sarcastico, soprannominato da tutti “Il Colonnello”. Entrerà nel suo gruppo di amici formato da Takumi, un giovane esperto di informatica che sa tutto di tutto gli studenti e dalla ribelle, intelligente, bellissima e sfuggente Alaska Young con un passato misterioso di cui Miles si innamorerà perdutamente.

Una storia universale, per gli adolescenti di oggi e quelli di ieri, ha scritto Indiewire. Una serie young adult tenera e appassionante, ha commentato il The Guardian. L’appuntamento su Sky Atlantic è fissato per il 27 maggio ore 21,15 e ovviamente gli episodi saranno disponibile anche on demand e su Now TV. Vi ricordiamo che la versione prova di Now Tv permette l’utilizzo e la visione dei contenuti gratis per i primi 14 giorni.

Ecco una clip dal primo episodio di Cercando Alaska in onda “ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV e disponibile on demand”:

Cercando Alaska – Clip from Ginger Generation on Vimeo.

Credit “Clip concessa da Sky”